​В Правительстве области в режиме видео-конференц-связи подвели итоги прошедших субботников. Участие в них приняли порядка 31 тысячи жителей региона. Вывезено более 25 тысяч кубометров мусора, и этот процесс сейчас продолжается.



Большая работа проведена и по ликвидации свалок.



– С начала года при проведении плановых рейдовых обследований муниципальных образований выявлено 67 мест несанкционированного размещения отходов, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – По данным фактам приняты меры, направленные на обеспечение ликвидации свалок.



Напомним, в прошлом году на территории Ярославской области выявлено более 1200 мест несанкционированного размещения отходов, убрано 96 процентов из них.



Алгоритм действий по ликвидации свалок изменился. Теперь в соответствии с утвержденным Правительством РФ порядком организация работ должна осуществляться с непосредственным участием регоператора по обращению с ТКО, но за счет собственника захламленного участка, на основе заключенных договоров. Ранее за процесс полностью отвечал собственник захламленного участка, и нередко отходы просто закапывали на этой же территории.



– Местные администрации будут привлекаться к ответственности за бездействие при обнаружении несанкционированных свалок, – добавил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Ранее департаментом такие меры не применялись, однако, если ситуация не изменится в лучшую сторону, мы будем привлекать нарушителей к ответственности. Законодательством предусмотрены штрафы: для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических – до 250 тысяч рублей.



В ходе совещания также отмечено, что в связи с многочисленными жалобами жителей, поступающими в Правительство Ярославской области, будет усилен контроль за содержанием контейнерных площадок. К проверкам будут привлечены представители Роспотребнадзора, Госжилнадзора и региональной инспекции административно-технического надзора. Своевременный вывоз отходов – задача единого регионального оператора, а содержание контейнерных площадок – обязанность собственника земли, на которой она расположена. Проведен мониторинг, и согласно его итогам органы местного самоуправления до конца года должны привести в нормативное состояние порядка 15 процентов мест сбора отходов.