​Росэлектроника госкорпорации «Ростех» создаст в Ярославской области медико-фармацевтический кластер. Соглашения об этом заключены в ходе Петербургского международного экономического форума. Документы подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор концерна «Вега» (структура Росэлектроники) Вячеслав Михеев.



Медико-фармацевтический кластер будет сформирован на территории опережающего развития «Ростов». Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей.



– В регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла, поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка, – сказал Дмитрий Миронов. – Реализация проектов Ростеха позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии как моногорода Ростова, так и региона в целом.



В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл полного цикла мощностью до 700 миллионов изделий в год, включая игольные заготовки, дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови.



– В Ярославской области созданы очень комфортные условия для ведения бизнеса, – отметил Вячеслав Михеев. – Я уверен, что через два с половиной – три года мы осуществим открытие тех производств, создание которых мы запланировали.



В рамках проекта концерн «Вега» также займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области. Такой подход позволит сократить расходы бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов.



Справка



Госкорпорация «Ростех» – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности: транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн «Калашников», «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как «Boeing», «Airbus», «Daimler», «Pirelli», «Renault» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав госкорпорации «Ростех». В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50 процентов выпуска электронных компонентов в России, 8 процентов выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10 процентов рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.