​Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.



– Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей, – подчеркнул Владимир Путин. – Исходя из этого, мы сформировали национальные цели по росту экономики и доходов граждан, сокращению бедности, увеличению продолжительности жизни, по развитию образования и здравоохранения, сбережению окружающей среды. На решение тех задач направлены национальные проекты, которые мы реализуем.



Президент поручил главам регионов усилить работу по привлечению инвестиций в нацпроекты, сделав акцент на высоких технологиях, тесном сотрудничестве государства и бизнеса, создании благоприятных условий для предпринимательства.



– По традиции Владимир Путин в своем выступлении задал основные тренды экономического развития России, и от того, насколько успешно регионы справятся с этими задачами, зависит благополучие страны и каждого ее жителя, – сказал Дмитрий Миронов. – Одной из ключевых стала тема «Технологии, приближающие будущее». На форуме Правительство Ярославской области заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Это позволит успешно справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика».



В числе подписанных на ПМЭФ-2019 документов – соглашение с компанией «ХайТэк», направленное на внедрение технологий искусственного интеллекта в промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие отрасли, договор с Национальной инжиниринговой корпорацией. Он обеспечит информационный обмен о реализующихся и перспективных инвестиционных проектах, позволит применить новые инструменты их оценки и предынвестиционной проработки.



Также в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Ярославской области в присутствии губернатора Дмитрия Миронова подписан документ о сотрудничестве между ЯрГУ имени П.Г. Демидова и компанией «1С», реализация которого будет способствовать достижению ключевых целей национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика РФ». В частности, совместная работа университета и компании нацелена на проведение прикладных исследований в сфере развития новых производственных технологий и искусственного интеллекта.