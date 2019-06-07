|В рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 соглашение о развитии экономических отношений Ярославской области и Республики Корея подписали руководитель Корпорации развития региона Евгений Васильев и генеральный директор агентства «Котра» Ким Джон Кён.
В частности, речь идет о взаимодействии в рамках программы «Technical Cooperation Program» по развитию технологического сотрудничества между корейскими и российскими компаниями в области поставки оборудования, материалов и запчастей, импорта технологий, проведения совместных исследований, создания совместных предприятий.
Агентство «Котра» по заявке предприятий Ярославской области будет подбирать подходящих партнеров из числа корейских компаний и организовывать встречи в обеих странах.
Примером взаимовыгодного партнерства в рамках программы «Technical Cooperation Program» является сотрудничество компании «Русская механика» и корейской компании «Korea R&D», которые в апреле 2019 года подписали меморандум о взаимодействии в сфере производства двигателей для снегоходов и квадроциклов.
Справка
«Котра» – некоммерческая организация, созданная корейским правительством в 1962 году с целью содействия развитию торговли между Республикой Корея и другими странами. Для эффективного выполнения своих функций «Котра» создала обширную сеть зарубежных представительств: на данный момент существует 126 представительств в 86 странах мира.
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