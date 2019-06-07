​7 июня в рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение о реализации нового инвестиционного проекта по глубокой переработке нефти на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Славнефть-ЯНОС». Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.



– Это один из перспективных проектов не только регионального, но и федерального значения, – сказал Дмитрий Миронов. – Его реализация будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности промышленного производства, появлению более 100 высококвалифицированных рабочих мест, увеличению поступления налогов в бюджет. Также проект имеет большое значение с точки зрения бережного отношения к окружающей среде за счет применения современных технологий и оборудования.



Внедрение технологий по углублению переработки сырья – основной ресурс для роста эффективности производства нефтеперерабатывающих предприятий. Главная цель проекта – увеличение выхода светлых нефтепродуктов с сохранением их высокого качества.



Справка



Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России «Славнефть-ЯНОС» входит в НГК «Славнефть» – совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти». Объем переработки завода составляет более 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта «Евро-5», авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.