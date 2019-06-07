​По итогам участия делегации региона в Петербургском международном экономическом форуме – 2019 принято решение о создании венчурного фонда трансфера технологий Ярославской области.



Работа будет проведена в рамках соглашения между Правительством региона, ООО «ВЭБ Инновации» и АО «Корпорация развития Ярославской области». 7 июня документ подписали заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, генеральный директор компании Олег Теплов и и. о. генерального директора корпорации Евгений Васильев.



– Сегодня перед нами стоит задача обеспечения условий для создания и развития инновационных компаний, повышения их инновационной активности, инвестиционной привлекательности, – отметил Максим Авдеев. – Фонд создается в целях встраивания высокотехнологичных проектов компаний региона в существующие технологические цепочки на региональном, федеральном и международном уровне. Нам важно привлечь государственные и частные корпорации к поддержке данного направления.



Создание фонда планируется в формате договора инвестиционного товарищества. Инвестором фонда выступит «ВЭБ Инновации», соинвесторами – Корпорация развития Ярославской области, а также коммерческие и некоммерческие организации региона. Планируется привлечь не менее 300 миллионов рублей, которые будут направлены на финансирование инноваторских разработок.



Особое внимание планируется уделить перспективным проектам в космической отрасли, в сферах отраслевых маркет-плейсов, искусственного интеллекта, робототехники, онлайн-образования, телемедицины. В приоритете также фармацевтика и биотехнологии, новые технологии в энергетике, конвергентные и квантовые технологии.



Справка



Компания «ВЭБ Инновации» создана Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций и является «единым окном» для обращений в Группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов.



«ВЭБ Инновации» осуществляет высокорисковые прямые инвестиции в технологические проекты, создает венчурные фонды с крупными российскими корпорациями и международными партнерами, а также развивает инвестиционно-технологическое сотрудничество с научно-технологическими центрами, крупными корпорациями и институтами развития.



В числе приоритетов «ВЭБ Инновации» – финансирование проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки.