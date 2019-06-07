​По итогам работы ярославской делегации на XXIII Петербургском экономическом форуме заключено 27 соглашений на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей.



Наиболее крупный проект – по строительству комплекса глубокой переработки нефти в ПАО «Славнефть-ЯНОС». Соглашение об этом подписали губернатор Дмитрий Миронов, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Значимые соглашения заключены с корпорацией «Ростех» и ее структурным подразделением – концерном «Вега», который будет заниматься созданием медико-фармацевтического кластера в Ростовском районе.



– Компания «Ростех» – давний и надежный партнер Ярославской области, который вносит существенный вклад в развитие экономики региона, – отметил Дмитрий Миронов. – За последние два года госкорпорация не только продолжила развитие существующих предприятий, но и помогла спасти несколько заводов, оказавшихся в непростой финансовой ситуации. Совместно с Ростехом мы реализуем крупные социальные и спортивные проекты.



Два соглашения коснулись развития машиностроительной отрасли. На производственных площадях Тутаевского моторного завода будет создано совместное предприятие ПАО «КамАЗ» и китайской корпорации «Weichai» по выпуску индустриальных дизельных и газовых двигателей. Также Правительство Ярославской области, ПАО «Автодизель» и АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» подписали соглашение о намерениях развития инвестиционной программы, направленной на модернизацию производства.



Подписан ряд соглашений в сфере развития цифровых технологий. Так, в рамках сотрудничества с компанией «ХайТэк» будут реализованы проекты по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие отрасли. Национальная инжиниринговая корпорация поможет ярославским предприятиям создать высокотехнологичные производства. При взаимодействии «1С» и ЯрГУ имени Демидова в регионе будет организована деятельность центра превосходства цифровой трансформации экономики.



– Эти соглашения позволят успешно справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика», а также с задачами развития отрасли информационных и коммуникационных технологий, – подчеркнул губернатор.



Ряд соглашений нацелен на укрепление энергетической инфраструктуры региона. Сотрудничество с компанией «Яркогенерация» предусматривает создание альтернативного источника энергии для резидентов индустриального парка «Новоселки». В результате реализации совместного проекта Правительства области и «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра») в регионе будет создан единый центр управления электросетями.



Также ряд крупных соглашений подписан с такими крупными компаниями, как «Интер РАО», «Гулбахар», Национальная экологическая компания и «Дюраселл Раша», «Сыктывкар Тиссью Груп».