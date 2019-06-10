​На трассах спортивного комплекса «Подолино» впервые прошли чемпионат и первенство России по дуатлон-кроссу. Он состоит из двух забегов – шести- и трехкилометрового, между которыми спортсмен должен преодолеть двадцать километров на велосипеде.



– Дуатлон-кросс признан официальным видом спорта в нашей стране, и сейчас для него федерация триатлона России разрабатывает разрядные нормативы, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Дмитрий Ведьмедев. – Мы считаем необходимым развивать и поддерживать новые направления в спорте и вовлекать в них жителей региона.



На старт в «Подолино» вышли более 170 профессионалов и любителей из 18 регионов России. Отличную подготовку и высокую скорость прохождения дистанций продемонстрировали около 40 атлетов из Ярославской области.



Среди женщин на чемпионате России победу одержала выступавшая за Кировскую область Дарья Рогозина. Второе место завоевала ярославская спортсменка, двукратная чемпионка мира Юлия Сурикова, третье – Марина Белозерцева, заявленная от Кировской области. Среди мужчин лидером стал представитель Красноярского края Павел Андреев.



На первенстве России по дуатлон-кроссу отличные результаты показали два ярославских спортсмена. Кирилл Тараканов одержал победу в абсолютной категории среди мужчин, Иван Заланцев пришел к финишу вторым.