​В ЯрГУ завершился образовательный интенсив «Демид 20.35» – пилотный экспериментальный проект Университета НТИ «20.35».



В течение двух месяцев девять студенческих команд разрабатывали проекты, связанные с региональными рынками Национальной технологической инициативы, проходили обучение по индивидуальным образовательным траекториям, работали с тьюторами и наставниками. В их роли выступали представители ведущих компаний региона.



Результаты получились разные, от проработанной концепции проекта до прототипа. В частности, студенты предложили модель оценки маркетинговой стратегии на основе статистики сайта организации и концепцию проекта «Умные дороги», связанную с использованием технологий рынка НТИ «Автонет». Участники интенсива разработали приложение «Мобильный студент», объединяющее в электронном формате зачетную книжку, студенческий, проездной и читательский билеты, расписание занятий, банковские карты, придумали «Чат ботана» – виртуального собеседника, который сообщит абитуриентам всю необходимую информацию о ЯрГУ.



Также были созданы рабочая модель пропускной системы с использованием идентификации человека по лицу и цифровой двойник теплицы, который позволяет определить оптимальное соотношение параметров тепличного производства в холодных и жарких регионах России.



– Участие в интенсиве позволяет студентам овладеть компетенциями, важными и для цифровой экономики, и для работы на рынках будущего, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Ребята получают уникальный опыт взаимодействия с предпринимательским сообществом, представителями больших корпораций, которые способны научить работать с новыми технологиями. Это значительно повышает шансы молодых людей в будущем стать частью команды профессионалов.



Команды получили статус резидентов бизнес-инкубатора ЯрГУ. Это позволит студентам продолжить проектную работу в «Точке кипения» вуза, получить помощь в организации мероприятий, доступ к ресурсам институтов развития и образовательным ресурсам, методическую поддержку в подготовке заявок на гранты и т. д.



Справка



Университет Национальной технологической инициативы «20.35» – один из главных проектов в направлении «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика». Он подготовлен по поручению Президента РФ Владимира Путина и запущен в 2017 году Агентством стратегических инициатив.



Образовательный интенсив УНТИ – пилотный проект, в котором приняли участие 13 вузов, стартовал в ЯрГУ 1 апреля. Особенностью этой работы является индивидуализация обучения на основе анализа больших данных с применением технологий искусственного интеллекта. Результаты пилотного интенсива ЯрГУ представит на образовательном мероприятии «Остров 10-22», которое пройдет в июле этого года в «Сколтехе».