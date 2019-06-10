​Награждены победители регионального конкурса лучших практик организации наставничества. Первое место поделили две группы: Любимский аграрно-политехнический колледж и сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», а также Ярославский промышленно-экономический колледж имени Пастухова и акционерное общество «Р-Фарм».



Диплом за второе место получили Ярославский автомеханический колледж и ООО «Арвато Рус». Третье место заняла дуальная группа в составе Рыбинского промышленно-экономического колледжа и ПАО «ОДК-Сатурн».



– Такой конкурс мы проводим впервые, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Он организован в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» как продолжение работы по реализации региональной модели практико-ориентированной (дуальной) подготовки квалифицированных кадров. Наставничество – актуальный тренд в профессиональном образовании, и мы не только продолжаем развивать это направление, но и стремимся поддерживать и распространять лучшие практики.



При дуальном обучении теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Сейчас в Ярославской области заключено 32 соглашения о дуальном взаимодействии. В процессе участвует 16 профессиональных образовательных организаций и 29 работодателей. По дуальным программам обучаются 482 человека.



В конкурсе на лучшую практику организации наставничества приняло участие восемь дуальных групп. Он охватил представителей семи отраслей экономики региона: фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство, логистику, машиностроение, транспорт, судостроение, шинную и резинотехническую промышленность.



Оценивались такие критерии, как участие наставников в организации образовательного процесса, их квалификационный уровень, результативность работы и распространение опыта организации наставничества.