​В Ярославской области завершилась всероссийская акция «День посадки леса», участие в которой приняли более 3 тысяч человек. С помощью арендаторов лесных участков, сотрудников органов местного самоуправления, организаций, предприятий, воспитанников школьных лесничеств и волонтеров было высажено 60 тысяч хвойных и лиственных деревьев.



В рамках акции, направленной на воспитание бережного отношения к природе и привлечение внимания к проблемам экологической безопасности в регионе, также проведено более 100 тематических мероприятий.



– Осенью в регионе пройдет акция «Живи, лес!», в рамках которой также с максимальным привлечением общественности планируется высадить 30 тысяч деревьев, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это большая помощь со стороны жителей региона сотрудникам отрасли лесного хозяйства. Кроме того, важно, что в процессе посадки участники акции получают массу новых знаний о растениях и сложной экосистеме леса. В это же время на участках, где ранее проходили вырубки, будет обследован подрост деревьев на жизнеспособность. Это необходимо для естественного лесовосстановления. Всего в этом году в Ярославской области планируется высадить более 6 миллионов сеянцев хвойных пород на площади 2160 гектаров. Мероприятия по содействию естественному восстановлению леса будут проведены на площади 3100 гектаров, по комбинированному лесовосстановлению – на площади 200 гектаров.



– Сохранение и восстановление лесных ресурсов – одно из важных направлений новой экологической политики, реализующейся в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Данное направление активно реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология» и предусматривающего выравнивание к 2024 году соотношения воспроизводства лесов и вырубок.