​В Рыбинском и Некоузском районах установлен самый высокий, пятый класс пожарной опасности. В Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Некрасовском, Мышкинском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском и Ярославском районах, городском округе Переславль-Залесский – четвертый.



– Так, при четвертом и пятом классах пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу, – пояснил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидировано 5 лесных пожаров общей площадью 8,4 гектара. Основная причина возгораний – человеческий фактор. Мы призываем граждан быть осторожными с огнем и соблюдать требования безопасности.



В период повышенной пожарной опасности категорически запрещены разведение костров, сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, а также посещение лесов. За нарушение правил грозит административный штраф: для граждан – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.



В случае обнаружения возгорания в лесу или на прилегающей территории необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, а также через мобильное приложение «Берегите лес».