​9 июня при поддержке Правительства области на сцене Волковского театра состоялся благотворительный показ спектакля «Донка. Послание Чехову». Его режиссер Даниэле Финци Паска имеет мировую известность благодаря своим постановкам для Цирка дю Солей, а также участию в создании церемонии открытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.



Увидеть постановку смогли более 800 человек. Билеты получили воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, многодетные семьи, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, волонтеры и другие.



– Этот спектакль ставился на ведущих мировых подмостках. В России он будет показан только в Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Мы очень признательны труппе режиссера Даниэле Финци Паски за предоставленную жителям региона возможность посмотреть эту постановку совершенно безвозмездно. Билеты были распространены среди 18 образовательных, социальных, благотворительных общественных организаций.



Спектакль посвящен Антону Павловичу Чехову. Под звуки аккордеона, вальсов, старинных романсов и традиционных хоров перед зрителем проходит целый парад персонажей из произведений писателя: врачи, вечные студенты, мечтатели, холостяки, юные девушки, проводящие свою жизнь в трауре. В постановке есть цирковые номера. В составе интернациональной труппы – актеры, клоуны, музыканты, танцоры и акробаты.



Гастроли в Ярославле организованы при содействии регионального общественного фонда поддержки Международного театрального фестиваля имени Чехова.