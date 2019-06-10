​10 июня губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественной встрече сводного отряда УМВД России по Ярославской области, прибывшего из служебной командировки с территории Республики Дагестан. Две оперативные группы в составе 118 человек несли службу в городе Каспийске с декабря прошлого года.



Губернатор отметил, что в последнее время обстановка в республиках Северо-Кавказского региона становится все стабильнее, и в этом в том числе большая заслуга сотрудников ярославской полиции.



– Я рад приветствовать вас на родной земле. В течение полугода вы обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности в Республике Дагестан. Это очень непростой регион, поэтому на вас лежала повышенная ответственность, – сказал Дмитрий Миронов. – Мне доложили, что в период нахождения в служебной командировке с участием сотрудников оперативных групп было раскрыто 176 преступлений, в том числе 9 преступлений террористической и экстремистской направленности. Очень важно, что отряд не понес потерь, все сотрудники вернулись сегодня домой. Я поздравляю вас с успешным выполнением поставленной задачи и благодарю за службу.



Бойцов также встречали начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин, заместитель губернатора Андрей Шабалин, родные и близкие, сослуживцы.



Глава региона вручил наиболее отличившимся сотрудникам почетные грамоты губернатора, благодарности и ценные подарки. Ярославские полицейские также удостоены ведомственных наград. После церемонии награждения Дмитрий Миронов и Андрей Липилин пообщались с прибывшими из командировки сотрудниками и их семьями.