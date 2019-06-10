​В регионе началось обследование торфяных месторождений, поскольку при высокой температуре воздуха они подвержены самовозгоранию, а локализация и тушение таких пожаров чрезвычайно сложны. Рейды проводятся в межведомственном формате с участием специалистов департамента охраны окружающей среды и природопользования, департамента лесного хозяйства, а также сотрудников Главного управления МЧС России по Ярославской области.



По результатам первых проверок, которые состоялись в минувшие выходные, был выявлен очаг возгорания на торфяных месторождениях в районе поселка Приозерного Ростовского района. В данный момент проводятся мероприятия по тушению огня.



– По итогам заседания федерального штаба, посвященного координации деятельности по тушению лесных пожаров, было поручено всем заинтересованным ведомствам на территориях субъектов РФ принять своевременные меры по обеспечению пожарной безопасности, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Кроме того, принято решение об усилении межведомственного взаимодействия с органами МЧС, МВД России и местного самоуправления в муниципальных образованиях в направлении предупреждения и ликвидации пожаров. В настоящий момент в Ярославской области обследованы Большесельский, Ростовский и Некоузский районы. На очереди – Переславль-Залесский.



В целом в регионе мониторинг пожароопасной ситуации ведется в постоянном режиме, также в системе межведомственного взаимодействия. Самые крупные торфяники, расположенные на землях лесного фонда, находятся под особым контролем. Это Великий Мох на территории ГКУ ЯО «Большесельское лесничество», торфоболото Берендеевское, Ляхово на территории ГКУ ЯО «Переславское лесничество», бывшее торфяное месторождение Захарово-Годеновское на территории ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» и Мокеиха-Зыбинское – торфяник, расположенный на территории Некоузского лесничества.



– Рядом с самыми крупными торфяниками на вышках сотовой связи установлены камеры видеонаблюдения, – пояснил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Это позволяет обнаружить задымление в радиусе тридцати километров и оперативно принять соответствующие меры. Информация с видеокамер в круглосуточном режиме поступает в региональную диспетчерскую службу с целью принятия мер для тушения возгораний.



На сегодняшний день в Рыбинском и Некоузском районах установлен самый высокий – пятый класс пожарной опасности. 4-й класс определен в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Некрасовском, Мышкинском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском и Ярославском районах и Переславле-Залесском.



Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого пожароопасного режима, в том числе разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах и рядом с ними, предусматривает штраф: для граждан – до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.



В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».