​8 июня в городском округе Переславле-Залесском было организовано сразу несколько туристических событий.



В деревне Княжево впервые прошел семейный праздник с необычным названием «Шестое воскресенье в субботу». Участникам было предложено отведать обед из местных гастрономических специалитетов в лесном ресторане. Для приготовления блюд были использованы сезонные продукты фермерского хозяйства и дикоросы окрестных лесов и полей.



Гости смогли попробовать овощи, мясо, сыры, квас, гренки с копченым беконом, ребра и стейки, приготовленные на открытом огне. Главным изобретением дня стали поповеры с мясом поросенка – хрустящие снаружи булочки из заварного теста, заполненные томленой свининой с зеленым соусом.



Гостям была предложена широкая линейка сувенирной продукции от местных ремесленников: изделия из текстиля и поделки из дерева, серферные доски, которые производят в Переславле-Залесском. Музыкальным оформлением лесного обеда стали композиции в стиле сказочного фолк-фьюжна в исполнении группы «Kle2Go».



– В летнем сезоне гостям региона традиционно предлагают как уже зарекомендовавшие себя, так и новые форматы, соответствующие современным трендам: гастротуризм, активный отдых, мастер-классы с интерактивом. Все это побуждает туристов выходного дня делать в выбор в пользу нашей территории, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



В самом Переславле в этот день прошел десятый летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». В параде героев русских сказок участвовали Снегурочка, Баба-яга, Василиса Премудрая, Алеша Попович, Царевна-лягушка, Крошечка-Хаврошечка, Иван-царевич. Сказочным героям была выделена площадка для общения и фотосессий с гостями праздника. В рамках мероприятия прошел розыгрыш билетов в гости к каждому персонажу.