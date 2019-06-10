|15 июня в Тутаеве пройдет День города, который в этом году посвящен театру.
Начнется праздник на улице Моторостроителей. На несколько часов она превратится в Театральный бульвар, где можно встретить художников и уличных артистов. Здесь будут размещены несколько тематических зон: «Сорочинская ярмарка», «В гостях у Ханумы», «Русский трактир», «Купеческое чаепитие». Жители и гости города смогут научиться танцевать мазурку, кадриль, польку.
Дополнительным элементом программы станет конкурс на лучшее прочтение литературных произведений, приуроченный к юбилеям Александра Пушкина (220 лет) и Ивана Крылова (250 лет).
Во второй половине дня в городском парке пройдет показ работ, заявленных на участие во Всемирном фестивале уличного кино.
– Пересборка традиционного городского праздника позволяет развивать новые форматы проведения культурных мероприятий, которые ориентированы на увеличение туристического потока, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В Тутаеве в этом году в День города можно увидеть яркие представления, принять участие в интерактивных программах. Праздник будет сопровождать фестиваль национальных кухонь, который успешно апробирован в предыдущие два года.
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