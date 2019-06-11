​11 июня Дмитрий Миронов вручил паспорта юным жителям региона. Из рук губернатора главный документ гражданина РФ получили 20 ребят из Ярославля, Ярославского и Тутаевского районов. Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России».



– Мне очень приятно в канун Дня России вручить вам ваши первые паспорта, – сказал Дмитрий Миронов. – Каждому вскоре предстоит выбрать свой жизненный путь, воспользоваться теми возможностями, которые перед вами открываются. А они, действительно, безграничны. Вы можете поступить в любой вуз нашей страны, заняться наукой, бизнесом, творчеством, можете выбрать профессию врача или учителя, поступить на государственную службу или стать офицерами, чтобы посвятить свою жизнь защите нашей Родины.



Дмитрий Миронов возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика». Он рассказал ребятам, что Президент России Владимир Путин поставил задачу максимально расширить возможности для самореализации талантливых и неравнодушных к судьбе своей страны школьников и студентов.



– Вместе с активной ярославской молодежью мы включились в эту сложную работу и наша цель – утвердить документы и рекомендации, которые помогут вам в получении образования, реализации ваших планов и идей, – отметил губернатор. – Современному миру требуется целеустремленная, ответственная и активная молодежь. Поэтому желаю вам идти в ногу со временем, развиваться и всегда добиваться успеха.



Поздравить школьников на торжественный прием пришли также заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.



– Я очень рада, что стала участницей такого события и получила сегодня паспорт, – поделилась ученица Глебовской основной школы Лила Албакова. – На мой взгляд, гражданин России должен быть трудолюбивым, ответственным и, конечно, добрым.



Аналогичные торжественные церемонии пройдут 11 и 12 июня во всех районах и городских округах региона.