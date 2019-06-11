​11 июня на заседании Общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области эксперты проанализировали ход модернизации полигона «Скоково» и создания уникальной современной экоаналитической лаборатории мониторинга состояния окружающей среды. Оба проекта реализуются за счет средств, поступивших в региональный бюджет в рамках соглашения Правительства Ярославской области и города Москвы.



В «Скоково» проводится поэтапное обновление материально-технической базы предприятия и инфраструктуры. Закуплены три новых бульдозера, четыре самосвала, грейдер, экскаватор и машина «BOMAG», необходимые для проведения работ по захоронению отходов. Запущена новая линия автовесовой. За счет средств экосбора, поступивших в виде субсидии из федерального бюджета, построен мусородробильный комплекс по переработке древесных и строительных отходов, отработанных шин. В данный момент решаются вопросы по увеличению мощности с МРСК для полного запуска объекта.



– Обеспечение экологической безопасности региона – одно из основных направлений новой экологической политики, реализуемой по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Модернизация самого большого в Ярославской области полигона «Скоково» идет четко по графику. Один из главных вопросов на сегодня – закупка станции для очистки фильтрата. Необходимо выбрать наиболее эффективную систему, которая позволит приводить стоки в соответствие нормативам объектов рыбохозяйственного назначения.



На заседании эксперты проанализировали поступившие предложения. Наиболее перспективным признан вариант, предусматривающий трехэтапную глубокую очистку с применением системы обратного осмоса. Такая установка способна удалять из воды частицы с размерами 0,001–0,0001 мкм, включая соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы и красители.



Современная экоаналитическая лаборатория для мониторинга состояния окружающей среды будет создана на базе ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды». Сейчас идут подготовительные работы, приобретение оборудования.



– Запуск комплекса даст возможность существенно повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов, почвы, полигонов, – подчеркнул член Общественного совета, заместитель директора лаборатории экологических исследований «Аналитика» ОАО НИИ «Техуглерод» Сергей Капустин. – Планируется создание стационарной лаборатории мониторинга окружающей среды, передвижной экологической лаборатории на базе двух автомобилей и автоматического поста мониторинга атмосферного воздуха.



Как пояснила директор Центра охраны окружающей среды Екатерина Березина, стационарная лаборатория будет оснащена аналитическим комплексом на основе атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой. В целях контроля за размещением отходов на полигонах ТКО будет приобретен анализатор ртути.