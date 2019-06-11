​В этом году 149 многоквартирных домов и 427 бюджетных организаций Ярославской области будут подключены к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Работа проводится  в рамках регионального проекта «Умное ЖКХ», разработанного департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов для реализации ведомственного проекта Минстроя России «Цифровизация городского хозяйства – Умный город».

Планируется, что к 2014 году автоматизированными системами учета и управления потреблением коммунальных ресурсов будут оборудованы 80 процентов многоквартирных домов и все объекты, вводимые в эксплуатацию и прошедшие капитальный ремонт.

– Чтобы достичь этих показателей, необходима совместная работа ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов местного самоуправления и коммерческих структур, – сказал заместитель директора департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. –  Кроме того, в процесс должны быть включены и жители региона. Их активная позиция – немаловажный фактор в решении поставленных задач.

Работа по внедрению автоматизированной системой коммерческого учета энергоресурсов ведется в регионе с 2017 года в рамках инвестиционного проекта ПАО «ТНС энерго Ярославль».

– В 2018 году «Умные счетчики» были установлены в 107 бюджетных организациях и 203 домах в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Переславле-Залесском, а также Ростовском, Ярославском и Тутаевском районах, – рассказал  начальник управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Шубин.  – С начала этого года оснащены 11 домов и 189 бюджетных организаций.

Основные преимущества АСКУЭ, которые отмечают управляющие компании  – корректные начисления, а также возможность выявлять незаконные подключения к внутридомовым электросетям.

Жители дома по Ленинградскому проспекту в Ярославле участвуют в этой программе с декабря.

– Главное удобство – показания считываются одновременно и автоматически со всех приборов учета. Мы посчитали, за это время на ОДН около 30 процентов сэкономили, – рассказал староста дома Дмитрий Сорокин.

Кроме того, АСКУЭ позволяет пользователям перейти на многотарифный учет и оплачивать услугу в зависимости от времени суток. Другой немаловажный плюс – длительный межповерочный интервал оборудования: он составляет 16 лет.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 16:15
49 просмотров