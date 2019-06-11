​В этом году 149 многоквартирных домов и 427 бюджетных организаций Ярославской области будут подключены к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Работа проводится в рамках регионального проекта «Умное ЖКХ», разработанного департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов для реализации ведомственного проекта Минстроя России «Цифровизация городского хозяйства – Умный город».



Планируется, что к 2014 году автоматизированными системами учета и управления потреблением коммунальных ресурсов будут оборудованы 80 процентов многоквартирных домов и все объекты, вводимые в эксплуатацию и прошедшие капитальный ремонт.



– Чтобы достичь этих показателей, необходима совместная работа ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов местного самоуправления и коммерческих структур, – сказал заместитель директора департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Кроме того, в процесс должны быть включены и жители региона. Их активная позиция – немаловажный фактор в решении поставленных задач.



Работа по внедрению автоматизированной системой коммерческого учета энергоресурсов ведется в регионе с 2017 года в рамках инвестиционного проекта ПАО «ТНС энерго Ярославль».



– В 2018 году «Умные счетчики» были установлены в 107 бюджетных организациях и 203 домах в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Переславле-Залесском, а также Ростовском, Ярославском и Тутаевском районах, – рассказал начальник управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Шубин. – С начала этого года оснащены 11 домов и 189 бюджетных организаций.



Основные преимущества АСКУЭ, которые отмечают управляющие компании – корректные начисления, а также возможность выявлять незаконные подключения к внутридомовым электросетям.



Жители дома по Ленинградскому проспекту в Ярославле участвуют в этой программе с декабря.



– Главное удобство – показания считываются одновременно и автоматически со всех приборов учета. Мы посчитали, за это время на ОДН около 30 процентов сэкономили, – рассказал староста дома Дмитрий Сорокин.



Кроме того, АСКУЭ позволяет пользователям перейти на многотарифный учет и оплачивать услугу в зависимости от времени суток. Другой немаловажный плюс – длительный межповерочный интервал оборудования: он составляет 16 лет.