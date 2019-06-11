​Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, профильной и базовой математике. 100 баллов получили 17 выпускников.



– Ярославские школьники показывают достойный уровень знаний, – подчеркнула директор департамента образования области Ирина Лобода. – На ЕГЭ по профильной математике 100 баллов смогли набрать 11 участников. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество получивших на этом экзамене от 81 до 100 баллов – 305 человек из 3254 сдававших. Шесть человек набрали высшее количество баллов по литературе – вдвое больше, чем в 2018 году.



На ЕГЭ по литературе, который сдавали 424 выпускников, 49 получили от 81 до 100 баллов. Не справились с заданием 18 человек.



На испытании по математике базового уровня «отлично» и «хорошо» у 1963 из 2218 сдававших. Количество участников, не преодолевших минимальный порог – 1%.



По географии стобалльников нет. Из 112 человек, сдававших этот предмет, шестеро получили от 81 до 100 баллов, двое не преодолели минимальный порог.



Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на экзамен. С предварительными результатами можно ознакомится на специальных сервисах http://check.ege.edu.ru/ и http://coikko.ru.