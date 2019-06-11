​В этом году на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения будет направлено семь с половиной миллиардов рублей. Из этой суммы 2,2 миллиарда – средства федерального бюджета: 1,954 миллиарда выделено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 279 миллионов – по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».



Эти цифры сегодня представил на заседании профильного комитета Ярославской областной Думы директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



Он сообщил, что практически по всем крупным дорогам регионального значения заключены контракты, начались работы. Продолжаются торги по объектам повышения безопасности движения, двум сельским дорогам, мосту через реку Луть.



Основные подрядные организации по областным трассам: ГК «ЕКС» (9 объектов), ДЭП-57 (4 объекта), «Северный поток» (4 объекта), «Ярдормост» (3 объекта).



– До начала выполнения работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком составы асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям госконтракта, – подчеркнул Евгений Моисеев. – Такое внимание к дорожным материалам не случайно. В текущем году при разработке проектов будут применяться новые предварительные национальные стандарты РФ. Их внедрение направлено на повышение прочностных характеристик покрытий. До 20 июня все согласования по составу смесей, освидетельствование асфальтобетонных заводов и инертных материалов должны быть завершены.



На заседании была отмечена работа по строительству улицы Расторгуева с кольцевой развязкой в Рыбинске. Процесс планируется завершить уже в середине июля.



Ведется капитальный ремонт моста через реку Солоница в поселке Некрасовское. В бюджете области на это дополнительно предусмотрено 6,5 миллиона рублей. Ремонт моста через реку Юхоть в Большом Селе будет длиться два года. Местная администрация уже подала заявку на торги.



Капитальный ремонт путепровода по улице Добрынина в Ярославле планируется провести в рамках контракта на 2019-2020 годы. В настоящее время идет экспертиза корректировки сметной стоимости объекта, после чего он будет включен в план-график проведения торгов.