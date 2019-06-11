​11 июня в ЯГТУ прошло награждение участников Универсиады вузов Ярославской области 2018-2019 учебного года и тренеров, осуществлявших подготовку спортсменов.



Победителей поздравил директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. Он отметил, что студенческий спорт – важнейшая часть реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области».



– Привлечению студентов вузов к занятиям физкультурой и спортом мы уделяем большое внимание, поскольку молодежь – ключевой ресурс обеспечения здорового будущего региона и всей страны, – подчеркнул Сергей Панчишный. – Правительство области и администрации университетов стремятся оптимизировать материально-техническую базу, расширить спектр программ и видов спорта, которыми могут заниматься молодые люди, поддерживать тренеров и спортсменов. В наших планах – создание региональной сети физкультурно-спортивных клубов по месту обучения и жительства.



Универсиада вузов Ярославской области проходит в течение 15 лет. В ней принимают участие 12 вузов, которые соревнуются в 12 видах спорта.



ЯГТУ по праву считается одним из сильнейших вузов региона по спортивной подготовке. Здесь для студентов проводятся занятия по борьбе, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, футболу, атлетической гимнастике, настольному теннису, аэробике. В университете занимаются физической культурой более 3000 человек, а около 200 – спортом.



И.о.ректора ЯГТУ Елена Степанова рассказала об инициативе создания на базе вузарегионального центра студенческого спорта.



– Университет сегодня выступает как один из мощных центров молодежного спорта, – отметила она. – Мы обладаем развитой материальной базой, которая модернизируется, отличными специалистами-тренерами и прекрасными командами.