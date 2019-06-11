|Распоряжением полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе от 10 июня федеральным инспектором по Ярославской области назначен Алексей Кошаев. Место освободилось после перехода Алексея Володичева на должность Главного федерального инспектора региона в июле 2018 года.
Алексей Кошаев имеет два высших образования, служил в военно-десантной дивизии, работал в таможенном управлении и коммерческих структурах. В 2016-18 годах возглавлял город Димитровград Ульяновской области.
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вчера, 17:30
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