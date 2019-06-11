​Дорогие друзья!



Сегодня в Российской Федерации вспоминают заслуги и чествуют нашего великого земляка – исторического деятеля Александра Невского.



Древнерусский князь, защитник Родины и православной веры, мудрый политик и доблестный воин, стал в современной России личностью – символом нации, которая объединяет людей самых разных поколений и возрастов.



Для нас очень важно извлекать суть из уроков прошлого, бережно, почтительно относиться к отечественной истории и культуре.



Желаю вам в этот день светлого, радостного настроения, силы духа, любви к родной земле, добра и мира!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов