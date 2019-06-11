​Дорогие друзья!

Сегодня в Российской Федерации вспоминают заслуги и чествуют нашего великого земляка – исторического деятеля Александра Невского.

Древнерусский князь, защитник Родины и православной веры, мудрый политик и доблестный воин, стал в современной России личностью – символом нации, которая объединяет  людей самых разных поколений и возрастов.

Для нас очень важно извлекать суть из уроков прошлого, бережно, почтительно относиться к отечественной истории и культуре.

Желаю вам в этот день светлого, радостного настроения, силы духа, любви к родной земле, добра и мира!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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вчера, 19:30
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