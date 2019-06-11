​12 июня во всех районах и городских округах Ярославской области отмечают День России.



– Этот главный государственный праздник объединяет всех граждан России, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Главное богатство любой страны – ее жители. Именно поэтому сегодня день общего торжества. Из стремлений и свершений каждого из нас, взаимной поддержки складывается настоящее и будущее не только региона, но и всего государства.



В Ярославле центральным праздничным событием стало шествие «Россияне. Парад Дружбы». Представители Ассамблеи народов России в национальных костюмах прошли от памятника Некрасову по набережной Волги. После этого выступили ансамбли танца «Нуру», «Асса», «Ритмы гор», коллективы «Созвездие», «Польские квяты», «Криница».



В парке на Даманском полуострове библиотеки города провели квесты, викторины, буккроссинги на тему «Наша Родина – Россия!». Там же состоялся лекторий под открытым небом «Путешествия по России».



30 ярославцев, достигших 14-летнего возраста, получили в торжественной обстановке паспорта граждан РФ, а на Советской площади воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник» приняли присягу.



На Первомайском бульваре работали тематические площадки: творческие, спортивные, интеллектуальные, игровые. Взрослые и дети могли поучаствовать в русских народных играх, в частности в лапте, проявить себя в исторических пятнашках и музыкальной викторине. Любителей прикладного творчества ждали мастер-классы по изготовлению различных подарков своими руками.



Все желающие могли принять участие в тематическом флешмобе – выстроились, образовав слово «Россия».