​12 июня в Ярославле в третий раз прошел региональный турнир по стритболу «Кубок Советской площади». Участие в нем приняли более 200 спортсменов из Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областей.



– Сегодня баскетбол – один из самых популярных видов спорта в нашем регионе, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Очень рад, что в Ярославле существует традиция проведения баскетбольных игр на центральной площади, в которых с каждым годом принимают участие все больше любителей этого вида спорта.



Турнир объединил в себе три мероприятия. Это региональный этап чемпионата России по стритболу среди студенческих команд, отборочный этап на ежегодный Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 GrunisCup среди мужских команд (18+) и соревнования по баскетболу 3х3 среди мужских и женских любительских команд.



Для гостей и участников мероприятия была организована интерактивная программа с мастер-классами и конкурсами.