​Здесь прошел праздничный концерт, участие в котором приняли детские творческие коллективы и представители молодежного объединения межнационального сотрудничества «На одной земле». Для желающих был организован мастер-класс по народным танцам.



В рамках Всероссийской акции «Судьба солдата» волонтеры помогали всем обратившимся найти информацию о родственниках, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Участники проекта «Моя история» рассказывали, как получить сведения из архивов и составить собственное генеалогическое древо.



— «Бульвар России» — уникальная площадка, на которой не только можно узнать факты из великой истории нашей страны, но и восполнить утраченные страницы истории своего рода, — отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Из историй отдельных семей складывается история целой страны.



Для юных посетителей была организована игровая зона, где можно было ответить на вопросы о России, принять участие в конкурсах. Также прошли мастер-классы по прикладному творчеству: росписи деревянных значков, изготовлению почтовых открыток, брошей из атласных лент российского триколора. Самых маленьких ждали гонки на радиоуправляемых танках, кубики-пазлы, большая раскраска и настольные игры.



Кроме того, гости праздника внесли свой вклад в создание большой интерактивной карты, которая показала, какие города пользуются особой популярностью у туристов из Ярославского региона.