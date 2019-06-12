​19 июня в ярославском Концертно-зрелищном центре пройдет финал регионального конкурса портных любителей и профессионалов «Серебряная нить-2019».



Ежегодно мероприятие собирает мастеров из разных районов области. В отборочном этапе, стартовавшем в апреле, приняли более 200 человек из 10 муниципальных образований. Лучшие будут бороться в финале за победу в номинациях «Портные-любители», «Учащиеся профильных учебных заведений», «Одежда для детей», «Специальные техники», «Вязаная модель», «Профессионалы», «Исторический костюм» и «Икона стиля». Для демонстрации коллекций задействуют профессиональных манекенщиц.



Жюри возглавляет выпускник Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, обладатель Национальной Премии в области Индустрии Моды Алексей Михайлов. Также работы будут оценивать художник-модельер, лауреат национальной премии в области индустрии моды в Ольга Каменева, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Сидоренко, директор Международного фестиваля моды «VOLGA FASHION FEST», официальный представитель международного конкурса молодых дизайнеров одежды благотворительного фонда «Русский Силуэт» Алексей Власов, креативный директор компании «Швейный мир» Ирина Ткачева.



Победители регионального этапа примут участие в Международном суперфинале конкурса в Москве в Доме Моды Вячеслава Зайцева. Здесь ярославцы неоднократно получали высшие награды. В числе победителей прошлых лет – Жанна Варахтина, которая сейчас работает ведущим декоратором у Валентина Юдашкина, Владимир Голубев из Тутаева – он традиционно представляет Россию во Франции на международных выставках, Людмила Рыбакова из Рыбинска, ставшая официальным партнером Российско-швейцарского издательского дома «Эдипресс-Конлига».



Также в рамках мероприятия будет организована выставка, посвященная истории моды.



Увидеть финал конкурса «Серебрянная нить-2019» могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться с 14 по 19 июня по телефону 8(4852)303-095, 400-991 (часы работы: c 13:00 до 17:00) или в день финала в КЗЦ в порядке живой очереди. Начало мероприятия в 14.00. Вход бесплатный. Количество мест в зале ограничено.



Справка



Региональный конкурс портных любителей и профессионалов «Серебряная нить» организован при поддержке департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области и проводится в 26-й раз.