​В Даниловском и Петровском лесопитомниках в весенний период было высажено 470 килограммов семян хвойных деревьев, которые уже дали всходы. Через два года полученные саженцы будут использованы для лесовосстановления на площади 7 тысяч гектаров.



– Мероприятия по содействию лесовосстановлению проводятся в рамках новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В этом году они будут проведены на площади 5500 гектаров.



Эта работа – в числе приоритетов регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология». В этом году в Ярославской области планируется высадить более 6 миллионов сеянцев хвойных пород.



– С 2017 года нам удалось возродить лесные питомники и вывести их на полную мощность, – отметил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. –Теперь мы можем использовать свой посевной материал, а не закупать в других регионах, как ранее. Это и дешевле, и результативнее – приживаемость растений, которые не травмируются при транспортировке, выше.



Сегодня в Петровском питомнике в Ростовском лесничестве проводится очередной этап работ по уходу за сеянцами и двухлетними растениями, которые будут использованы при лесовосстановлении в осенний период. Все работы, кроме обработки спецсредствами против вредителей, специалисты выполняют вручную, чтобы максимально исключить травмирование растений.



– За посевами ведется постоянный уход, включающий прополку, полив и рыхление почвы. Это необходимо для здорового роста и хорошей приживаемости сеянцев в будущем, – рассказал заместитель директора СГБУ ЯО «Лесная охрана» Алексей Сабуров.



В работу по лесовосстановлению все шире вовлекается общественность. Весной этого года участие во всероссийской акции «День посадки леса» приняли более 3 тысяч жителей региона: арендаторы лесных участков, сотрудники органов местного самоуправления, организаций, предприятий, воспитанники школьных лесничеств, волонтеры. Было высажено 60 тысяч хвойных и лиственных деревьев. В осенний период в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» планируется высадить еще 30 тысяч штук.