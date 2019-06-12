|В Даниловском и Петровском лесопитомниках в весенний период было высажено 470 килограммов семян хвойных деревьев, которые уже дали всходы. Через два года полученные саженцы будут использованы для лесовосстановления на площади 7 тысяч гектаров.
– Мероприятия по содействию лесовосстановлению проводятся в рамках новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В этом году они будут проведены на площади 5500 гектаров.
Эта работа – в числе приоритетов регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология». В этом году в Ярославской области планируется высадить более 6 миллионов сеянцев хвойных пород.
– С 2017 года нам удалось возродить лесные питомники и вывести их на полную мощность, – отметил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. –Теперь мы можем использовать свой посевной материал, а не закупать в других регионах, как ранее. Это и дешевле, и результативнее – приживаемость растений, которые не травмируются при транспортировке, выше.
Сегодня в Петровском питомнике в Ростовском лесничестве проводится очередной этап работ по уходу за сеянцами и двухлетними растениями, которые будут использованы при лесовосстановлении в осенний период. Все работы, кроме обработки спецсредствами против вредителей, специалисты выполняют вручную, чтобы максимально исключить травмирование растений.
– За посевами ведется постоянный уход, включающий прополку, полив и рыхление почвы. Это необходимо для здорового роста и хорошей приживаемости сеянцев в будущем, – рассказал заместитель директора СГБУ ЯО «Лесная охрана» Алексей Сабуров.
В работу по лесовосстановлению все шире вовлекается общественность. Весной этого года участие во всероссийской акции «День посадки леса» приняли более 3 тысяч жителей региона: арендаторы лесных участков, сотрудники органов местного самоуправления, организаций, предприятий, воспитанники школьных лесничеств, волонтеры. Было высажено 60 тысяч хвойных и лиственных деревьев. В осенний период в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» планируется высадить еще 30 тысяч штук.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:30
20 просмотров
2019.06.13 На вокзале Ярославль-Главный освятили часовню в честь Толгской иконы Божией Матери2019.06.13 В этом году работы по лесовосстановлению будут проведены на площади 3300 гектаров2019.06.13 На конкурсе «Серебряная нить-2019» можно будет увидеть лучшие работы начинающих модельеров2019.06.12 В праздничный день на "Бульваре России" вспоминали историю страны2019.06.12 В Ярославле работала интерактивная творческая площадка, посвященная Дню России