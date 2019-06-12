|13 июня была освящена новая часовня в честь Толгской иконы Божией Матери, открывшаяся в здании корпуса билетных касс вокзала Ярославль-Главный.
Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко поблагодарил Ярославскую епархию и руководство Северной железной дороги за создание храма.
– Новая часовня стала настоящим украшением вокзала Ярославль-Главный, – сказал Дмитрий Степаненко. – Верующие смогут посетить ее, поставить свечи, помолиться, чтобы поездка прошла благополучно.
Часовня открыта по инициативе членов Наблюдательного совета Свято-Введенского Толгского монастыря при поддержке председателя совета Игоря Левитина.
В дореволюционный период подобный объект был расположен рядом с вокзалом Ярославль-Московский, но до нашего времени не сохранился.
Церковную утварь для храма предоставил Свято-Введенский Толгский монастырь. Чин освящения провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
Часовня будет работать в будни с 10 до 20 часов.
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