​13 июня была освящена новая часовня в честь Толгской иконы Божией Матери, открывшаяся в здании корпуса билетных касс вокзала Ярославль-Главный.



Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко поблагодарил Ярославскую епархию и руководство Северной железной дороги за создание храма.



– Новая часовня стала настоящим украшением вокзала Ярославль-Главный, – сказал Дмитрий Степаненко. – Верующие смогут посетить ее, поставить свечи, помолиться, чтобы поездка прошла благополучно.



Часовня открыта по инициативе членов Наблюдательного совета Свято-Введенского Толгского монастыря при поддержке председателя совета Игоря Левитина.



В дореволюционный период подобный объект был расположен рядом с вокзалом Ярославль-Московский, но до нашего времени не сохранился.



Церковную утварь для храма предоставил Свято-Введенский Толгский монастырь. Чин освящения провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



Часовня будет работать в будни с 10 до 20 часов.