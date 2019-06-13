​Центр экспорта Ярославской области провел бизнес-миссию в Азербайджан, участие в которой приняли представители компаний региона, производящих упаковку, запчасти для сельхозтехники и автохимию.



– Развитие экспорта – одно из важнейших направлений работы Правительства Ярославской области. В прошлом году его объем у нас вырос на 45,7% и составил 1,2 миллиарда долларов, – отметил заместитель Председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Это один из самых высоких показателей в России. В 2019 году помощь экспортно ориентированным предприятиям региона, в том числе организация бизнес-миссий, осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



В Баку делегация Ярославской области провела переговоры с представителями азербайджанских компаний, состоялись выездные встречи на предприятия. Потенциальные покупатели интересовались качеством продукции, ценовыми параметрами, опытом продаж за рубежом.



– У России и Азербайджана льготный таможенный режим, это дает преимущество отечественным товарам, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Рынок Азербайджана привлекателен для российских поставщиков, мы можем предложить достойное качество и конкурентные цены.



Экспорт Ярославской области в Азербайджан за 2018 год вырос на 71% (рост по России – 12,5%) и составил 13 миллионов долларов США. Предприятия региона успешно продают в эту страну изделия из черных металлов, топливо, механическое оборудование и технику, стекло и изделия из него, бумагу и картон, древесину и продукцию деревообработки, фармацевтический ассортимент, каучук и резинотехнические изделия, полиграфические и лакокрасочные товары.



– Наше участие в бизнес-миссии было очень продуктивным, – поделилась коммерческий директор ООО «Росярпак» Любовь Лабаева. – Мы попали на целевой рынок – в Азербайджане нет своего производителя бумажной упаковки. Все встречи, подготовленные ярославским центром экспорта, были профильными, азербайджанские компании с неподдельным интересом отнеслись к нашей продукции. Осенью начнем поставки.