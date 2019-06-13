|Сумма штрафов, наложенных с начала года по решению суда за ненадлежащее содержание памятников архитектуры и причинение им вреда, превысила 1,6 миллиона рублей. Для сравнения: за весь прошлый год она составила 780 тысяч рублей.
– На территории Ярославской области более четырех с половиной тысяч объектов культурного наследия. Каждый из них подлежит охране, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Кроме того, на проведение любых работ на них, согласно федеральному законодательству, необходимо получить разрешение органа охраны памятников.
Так, например, суд оштрафовал на 100 тысяч рублей пользователя дома №5 на улице Депутатской в Ярославле. Цвет объекта был изменен без разрешения со стороны контрольных структур.
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вчера, 15:45
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