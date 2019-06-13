​Флигель усадьбы Бибикова, расположенный на улице Чайковского, 23 в Ярославле, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения.



– Здание представляет собой редкий сохранившийся образец городской деревянной жилой постройки, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В динамике формы и декора нашли отражение архитектурные течения второй половины XIX – начала ХХ веков. Здание представляет собой ценность как свидетельство конструктивных и стилевых изысканий, а также как подлинная часть ансамбля городской усадьбы, оформленной в стиле модерн.



Флигель был выстроен как главный дом городской усадьбы примерно в середине XIX века, затем в 1870-х годах перестроен. В результате он приобрел структуру, близкую к современной. В 1910 и 1912 годах здание было переоформлено с использованием стилевых приемов модерна, характерных для деревянного зодчества того времени. В тот же период объект потерял доминирующую функцию в усадьбе, сохранив при этом основную композиционную роль, так как располагался по линии застройки улицы, а новый главный дом был выстроен в глубине двора.



Значительные изменения декора здания и возведение пристройки у нему после пожара в середине 1990-х годов, не изменили роль флигеля в ансамбле усадьбы. Он остался единственным историческим зданием, изначально существовавшим в линии застройки улицы Чайковского в данном квартале.