​Готовность Ярославской области к летнему туристическому сезону 2019 года обсудили сегодня на заседании Правительства региона, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.



Ярославская область регулярно попадает в число самых популярных туристических направлений в официальных рейтингах. Это обусловлено ее расположением, удобным для отдыха выходного дня, и наличием турпродуктов для всех категорий туристов.



В I квартале 2019 года туристский поток увеличился на 7 % по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 888,2 тысячи человек. Только за период майских праздников регион посетили 103 тысячи человек.



Продолжается работа по развитию детского туризма, в том числе в рамках национальных программ и федеральных проектов. Губернатор призвал специалистов туротрасли акцентировать внимание на этой работе.



– Знакомство с историческим и культурным наследием России – важный элемент патриотического воспитания молодежи, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – И мы должны всячески поддерживать познавательные проекты для школьников.



Предполагается, что за год регион примет около 8 тысяч учащихся в составе таких групп. По национальной программе «Моя Россия» Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский посетят 2350 человек. В рамках проекта «Дороги Победы» в пяти городах региона побывают с экскурсиями более 5 тысяч детей. Порядка 400 ребят в летний период примут участие в проекте «Вагон знаний». Также юные туристы смогут посетить в Ярославской области программы, включенные в федеральный проект «Живые уроки».



Кроме того, 140 добровольцев примут участие в туристических событиях в рамках проекта «Школа волонтеров».



Директор департамента туризма Юлия Рыбакова отметила, что в этом сезоне подготовлены новые программы и туристические маршруты, которые охватывают все направления туризма: городской, познавательный, гастрономический, водный. Разработаны семейные и экологические предложения.



Летом планируется проведение около 30 крупных мероприятий, которые традиционно собирают от 3 до 50 тысяч человек. Одним из новых событий в рамках федерального проекта «Управление наследием: независимый сектор» станет Фестиваль музейных путешествий Ярославии.



С начала года в регионе начали работать четыре новых частных музея, летом планируется открыть еще пять. Для информирования гостей создан туристско-информационный центр в Некрасовском. Информация о регионе размещена в ТИЦ Москвы на Комсомольской площади. Планируются к открытию туристско-информационные пункты на вокзалах в Данилове и Ростове. Информационные стойки размещены в транспортных узлах и крупнейших гостиницах Ярославля.



Круизный туристский поток в 2019 году по экспертной оценке сохранится на уровне прошлого года: планируется принять 1000 судов (1600 судозаходов).



Отдельное внимание в этом году будет уделено творческим индустриям, ремеслам и промыслам. Цель – добиться повышения качества продукции и прибыльности бизнеса в этой сфере и прийти к формированию ядер ремесленно-туристических кластеров. При реализации этой стратегии в 2020 – 2025 годах будет создано 248 новых рабочих мест, прогнозируемые поступления в бюджет Ярославской области – около 43 миллионов рублей.