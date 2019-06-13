​13 июня в рамках заседания Правительства Ярославской области проанализировали функционирование созданной в 2018 году единой региональной системы в сфере наружной рекламы.



– Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что самовольной рекламе не должно быть места на улицах наших городов и поселков, а разрешенные конструкции необходимо умело вписывать в городское пространство, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Тем не менее, до недавнего времени на территории региона не существовало единого подхода к размещению наружной рекламы. Муниципальные образования действовали не согласовано. После передачи полномочий на региональный уровень, нам удалось создать единую прозрачную систему в этой сфере. Это важно для формирования благоприятного бизнесклимата и социально-экономического развития территорий.



В 2018 году специалисты регионального департамента имущественных и земельных отношений провели анализ нормативно-правовых актов в сфере наружной рекламы, принятых муниципальными образованиями. По итогам разработана и утверждена единая схема размещения конструкций на территории Ярославской области. В нее включено 1791 рекламное место. Актуальные сведения о их расположении и характеристиках размещены на геопортале ГИС-76.



Параллельно с этим проводится работа по ликвидации незаконно установленных объектов. Вынесено свыше 1500 предписаний, и демонтировано более 1300 конструкций.



Утверждены единые типы и виды рекламных конструкций, порядок проведения торгов на право их установки и эксплуатации, методика расчета размера платы за это, типовой проект договора. С целью обеспечения требований создан коллегиальный орган – комиссия по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области.



В течение 3 лет планируется добавить в схему размещения конструкций порядка 100 точек и выставить на торги не менее 660 рекламных мест, в том числе на автодороге М8 «Холмогоры».



– Ввиду прохождения большого транспортного потока, а также сложности обеспечения контроля, эта трасса является особенно привлекательным объектом для размещения рекламных конструкций, в том незаконных, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. - Демонтировано 103 щита, по согласованию с Росавтодором вдаль трассы спроектировано 78 новых мест.