|В Туношне торжественно встретили пассажиров первого в истории аэропорта рейса Краснодар – Ярославль – Краснодар.
– Для нас это крайне важное направление, поскольку его открытие решает сразу две задачи, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – С одной стороны, жители смогут комфортно и быстро добраться до места отдыха, побывать на курортах, которыми славится Краснодарский край. С другой стороны, Краснодар – крупный промышленный центр, поэтому новый маршрут будет способствовать развитию делового туризма.
Рейсы субсидируются в рамках федеральной программы при поддержке Правительства Ярославской области. Воздушные суда авиакомпании «Азимут» будут летать по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону – от 1180 рублей. Время в пути – 2 часа 20 минут.
– Южные направления традиционно пользуются высоким спросом у жителей региона, поэтому надеемся, что новое предложение будет востребовано пассажирами, – отметил директор аэропорта Евгений Садилов.
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вчера, 17:00
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