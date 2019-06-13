На Всероссийском совещании, которое провел глава Минстроя РФ Владимир Якушев, названы шесть регионов-лидеров по решению проблемы обманутых дольщиков в 2018 году. В их числе – Ярославская область.



– Для Правительства региона решение проблемы обманутых дольщиков – один из ключевых приоритетов, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Нам удалось существенно продвинуться в этом направлении. За 2017– 2018 годы введен в строй 31 проблемный дом, 2268 человек получили свои квартиры. Задача на этот год – решить проблему участников долевого строительства 10 жилых домов из числа проблемных и потенциально проблемных. Уверен, мы справимся.



В настоящее время в региональную «дорожную карту» включены 12 объектов, которые признаны проблемными. Из них 7 – на территории Ярославля, 5 – в Ярославском муниципальном районе. Кроме того, на контроле Правительства области находятся потенциально проблемные дома.