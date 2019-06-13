​13 июня на областном торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, губернатор Дмитрий Миронов поздравил представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником.



– Я хочу сказать спасибо тем, кто присутствует сегодня в этом зале, и тем, кто сейчас находится у операционных столов и дежурит в бригадах «Скорой помощи», – всем ярославским медикам. Вы делаете большое и нужное дело: спасаете жизни, помогаете ярославцам восстановить здоровье, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Даже сегодня, когда современная техника выполняет множество сложных исследований, правильный диагноз больному способен поставить только опытный и квалифицированный врач.



Развитие здравоохранения, привлечение молодых специалистов в больницы, укрепление материально-технической базы отрасли являются важными направлениями работы Правительства региона.



В своем выступлении Дмитрий Миронов особое внимание уделил вопросу модернизации существующих и строительству новых медицинских учреждений. После капитального ремонта открыты несколько специализированных отделений: хирургическое в Клинической больнице №9, ЛОР-отделение областной клинической больницы, офтальмологическое отделение Центральной городской больницы Ярославля. Ведутся работы по переводу на новые площади детской областной больницы.



Также губернатор обозначил важную задачу – формирование у жителей региона чувства ответственности за собственное здоровья. Создание единой профилактической среды предусмотрено стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года «10 точек роста».



В рамках торжественного мероприятия Дмитрий Миронов вручил премии за заслуги в сфере здравоохранения. Лучшими руководителями в этом году признаны главные врачи трех районных больниц: Бурмакинской № 1 – Галина Анисимова, Некоузской ЦРБ – Лидия Лебедева, Любимской ЦРБ – Татьяна Якунина.



Губернаторские премии в категории «лучшие врачи-специалисты» присвоены Ольге Зайцевой из детского диагностического отделения Центральной городской больницы Ярославля и заведующему отделением скорой помощи Тутаевской центральной районной больницы Юрию Широкову.



Лучшим врачом педиатрического профиля названа заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Областного перинатального центра Марина Ковалева.



Еще 15 медицинских работников удостоены почетных грамот губернатора.



С поздравлениями на торжественном приеме выступили сенатор Игорь Каграманян, председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, председатель региональной организации профсоюзов медицинских работников Любовь Транова.



– Профессия врача одна из самых благородных и, наверное, из самых сложнейших. Врач – это человек, который несет ответственность каждую минуту, каждый час, каждый день своей профессиональной деятельности, – отметил Игорь Каграманян. – Беспрецедентные возможности открываются для дальнейшего развития отрасли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Правительством области намечены шаги по модернизации отрасли. И я хотел бы сегодня сказать слова благодарности губернатору Дмитрию Миронову. Каждое его посещение медицинских учреждений сопровождается поручениями в адрес Правительства региона по проведению неотложных ремонтных работ с привлечением бюджетных и внебюджетных средств. Это очень важно.



Работники здравоохранения также были отмечены благодарственными письмами Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Ярославской областной организации профсоюза работников здравоохранения, почетными грамотами Общественной палаты региона.