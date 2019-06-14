​Впервые за последнее десятилетие в Ярославской области отмечен прирост сельского населения: за 2018 год – более 1300 человек. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона Валерий Холодов в ходе состоявшихся в Ярославской областной Думе депутатских слушаний по вопросам развития агропромышленного комплекса.



– Средняя заработная плата в сельском хозяйстве по итогам 2018 года составила более 26 тысяч рублей, что на 11% выше, чем годом ранее, – отметил Валерий Холодов. – Сельское хозяйство и потребительский рынок формируют 25,7 процента валового регионального продукта и обеспечивают более 20 процентов отчислений в консолидированный бюджет области. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 2,5 процента и составил почти 33 миллиарда рублей. Все эти факты говорят о высокой значимости агропромышленного комплекса и потребительского рынка в региональной экономике и социальной сфере.



Значительно увеличился объем инвестиций в основной капитал АПК – за два года он составил более 20,5 миллиарда рублей. Только за этот период в рамках реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе создано 82 новых производственных объекта, на 17 предприятиях региона проведена модернизация и реконструкция. Благодаря уже реализованным инвестиционным проектам в АПК, в регионе создано более двух тысяч рабочих мест.



Несмотря на непростые погодные условия, в прошлом году отмечены хорошие результаты в сфере производства овощей открытого грунта и льноволокна. Стабильным остается поголовье крупного рогатого скота, овец и коз. Динамично развивается птицеводство. Так, за счет собственного производства полностью обеспечивается потребность населения области в яйце и мясе птицы. На фабриках области содержится свыше 14 миллионов голов птицы, что на 9,4% больше чем в 2017 году.



– За прошлый год в регионе произведено более двух миллиардов яиц, – сказал Валерий Холодов. – По этому показателю Ярославская область стабильно занимает 1 место в Центральном Федеральном округе и 2 место в России.



Также в ходе депутатских слушаний обсудили вопросы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы.



– Наша ключевая задача сегодня – разработать и утвердить региональную программу, – подчеркнул Валерий Холодов. – Пользуясь случаем, приглашаю депутатов областной думы активно включиться в процесс ее формирования в составе создаваемой при департаменте АПК рабочей группы.



Справка



Структура агропромышленного комплекса Ярославской области включает в себя 270 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 314 крестьянских (фермерских) хозяйств, 84 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 31 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 128 тысяч личных подсобных хозяйств, 14 тысяч субъектов розничной торговли и общественного питания, 3 научные организации, 6 учреждений профессионального образования.