​В Ярославле прошла встреча с родительской общественностью, на которой представители регионального образования ответили на вопросы, касающиеся сертификатов дополнительного образования. В новом учебном году они понадобятся, чтобы записать ребенка в кружки и секции.



– В нашем регионе в рамках нацпроекта «Образование» внедряется система персонифицированного дополнительного образования, – сообщила директор департамента Ирина Лобода. – Сертификат не материален – по сути, это запись в специальном реестре, которая гарантирует и закрепляет право ребенка заниматься в кружках и секциях за счет государства. Работа ориентирована на достижение цели, поставленной в Указе Президента России Владимира Путина, – к 2020 году вовлечь 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет в занятия по дополнительным образовательным программам.



Сейчас апробация системы идет во всех муниципальных районах, в каждом создан специальный опорный центр. В регионе уже выдано 95842 сертификата – охвачено почти 58% от общего количества детей, имеющих право на услуги дополнительного образования. До конца года планируется довести этот показатель до 73%.



Сертификат выдается бесплатно детям от 5 до 18 лет один раз до достижения совершеннолетия. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, он может оформить документ самостоятельно.



Для подачи заявки дистанционно необходимо зайти на информационный портал-навигатор https://yar.pfdo.ru/. Второй способ – лично прийти в образовательную организацию из списка, который опубликован на портале. Затем следует обратиться в учреждение, выбранное для обучения. Там сертификат активируют и зачислят в кружок.



Сейчас в навигатор уже внесены 566 организаций, оказывающих услуги по дополнительному образованию, и 4063 программы по всем направлениям – от художественного и технического до естественнонаучно и туристско-краеведческой. База данных будет постоянно обновляться и пополняться.



Программы распределены по трем реестрам: бюджетные, платные и сертифицированные. Средства с сертификата списываются только при обучении по сертифицированным программам – это 10% от общего количества.



Номинал сертификата – объем закрепленных за ним средств – определяется каждым муниципальным образованием самостоятельно на финансовый год. Так, в Ярославле он составляет 9300 рублей. Объем услуг и сумма на сертификате отражаются в личном кабинете ребенка. При этом деньги нельзя накопить, обналичить или передать кому-то.



Сейчас специалисты Регионального модельного центра готовят информационный видеоролик, чтобы помочь родителям полностью разобраться с вопросами оформления и активации сертификата. Также в ближайшее время начнет работу телефон «горячей линии».



Со всеми вопросами по сертификатам можно обратиться опорный центр района или города. Их перечень и контакты представлены на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области https://yar.pfdo.ru/.



Механизмы реализации системы персонифицированного дополнительного образования будут отрабатываться и корректироваться всеми субъектами РФ. Окончательно во всей стране она будет внедрена к 2024 году.