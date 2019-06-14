​14 июня в концертно-зрелищном центре открылся XVII Гражданский форум Ярославской области «Третий сектор: перезагрузка». В мероприятии принимают участие члены общественных палат различного уровня, представители органов власти, некоммерческих организаций, СМИ, федеральные эксперты, активные жители региона.



– Форум является важной площадкой для обсуждения ключевых событий, произошедших в гражданском обществе за прошедший год, и определения направлений дальнейшего сотрудничества власти и общества, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Вовлечение граждан и социально ориентированных организаций в процесс выработки и принятия решений – это современный, востребованный жизнью подход к развитию каждого города, района, региона и всей страны. Сегодня на дискуссионных площадках участники форума смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах, озвучить предложения, реализация которых поможет сделать Ярославскую область еще более комфортной для жизни.



На пленарном заседании форума выступила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая.



– За 17 лет Гражданский форум стал главным мероприятием года для всего общественного сектора Ярославской области, – сказала она. – Это не просто дискуссионная площадка. Губернатор области ежегодно подписывает план исполнения резолюции форума. В прошлом году результатом ее исполнения стало увеличение финансирования муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2019 году на эти цели было выделено 4,8 миллиона рублей – почти в 2 раза больше, чем год назад. По итогам конкурсного отбора уже 15 муниципальных образований получили субсидии. Более того, с этого года наличие муниципальной программы поддержки СО НКО стало одним из критериев «Рейтинга76».



Итогом работы секции по экологии в 2018 году стала существенная активизация гражданской активности, направленной на реализацию задач, сформулированных в концепции новой экологической политики. За прошедший год экологические проекты получили региональные субсидии и поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму около 2 миллионов рублей.



– Третий сектор, к которому мы относим всех причастных к деятельности некоммерческих организаций, набрал свою силу, – отметил председатель Общественной палаты региона Сергей Березкин. – Он показал свой опыт, знания и практику и стал равноправным квалифицированным партнером государства во многих вопросах заботы о нуждах населения. Мы готовы предложить нашим коллегам выйти на новый уровень, показав, что они – серьезная сила, а не просто любительская лига.



В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Гражданский успех». Секции XVII Гражданского форума посвящены практикам общественного контроля в Ярославской области, молодежной политике, поддержке НКО и изменениям в их деятельности в связи с их включением в сферу оказания соцуслуг. Кроме того, в программе – круглый стол комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, на котором обсудят работу университетов с некоммерческими организациями и деятельность в сфере добровольчества.



В числе приглашенных экспертов – председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, член Совета при Президенте России по развитию гражданских институтов и правам человека Российской Федерации Светлана Маковецкая, ректор ЯрГУ им. П.Г.Демидова Александр Русаков, директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» Елена Исаева.



– Ярославская область – одна из самых передовых в плане развития некоммерческого сектора, – сказала член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. – Ее отличает активность на муниципальном уровне. Здесь действительно много разных организаций, эффективно работающих в разных сферах и получающих признание не только на уровне региона, но и на уровне страны. Здесь есть хорошо работающие НКО, которые уже вышли на рынок социальных услуг и получают возмещение из бюджета. У вас создан ресурсный центр поддержки НКО, который является одним из самых профессиональных инфраструктурных организаций в России.



Справка



Форум организован департаментом общественных связей Ярославской области, Общественной палатой Ярославской области и АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» при поддержке Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.