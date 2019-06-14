​14 июня в рамках рабочего визита в Рыбинск Дмитрий Миронов посетил городской Центр детского и юношеского технического творчества. В прошлом году помещения муниципального учреждения были капитально отремонтированы за счет средств губернаторской программы «Решаем вместе!».



Стоимость работ составила более 11 миллионов рублей. Заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, окна и двери, отремонтирован бассейн для испытания судомоделей, закуплено оборудование и расходные материалы.



Благодаря ПАО ОДК «Сатурн» обновлена материально-техническая база центра. Порядка полутора миллионов рублей пошло на приобретение мебели для мастерских и учебных кабинетов. Судостроительный завод «Вымпел» помогает учреждению в организации ежегодного открытого первенства Ярославской области по судомодельному спорту памяти П.Ф. Дерунова.



Губернатор остался доволен увиденным.



– Ярославская область – промышленно развитый регион, и нам очень нужны умные инженеры, конструкторы, судостроители, – сказал Дмитрий Миронов. – Замечательно, что ведущие рыбинские предприятия помогают с оснащением учреждений, ориентированных на подготовку таких специалистов. Это грамотная дальновидная политика, потому что в детских центрах создается кадровый резерв для различных сфер экономики. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал решающую роль научного потенциала, прорывных технологий для повышения конкурентоспособности экономики страны.



Руководитель центра Ольга Баранова сообщила, что улучшение условий позволило увеличить количество занимающихся детей. Здесь работают 109 творческих объединений, которые посещают 1275 человек, в том числе 12 – с особенностями развития.



– Теперь у нас в одном здании располагаются и «Кванториум», и хорошо оснащенный Центр детского и юношеского технического творчества. Это еще один этап развития системы дополнительного образования, ориентированной на профессиональную подготовку кадров для рыбинских предприятий, – отметил мэр Рыбинска Денис Добряков.



Школьники показали губернатору Дмитрию Миронову и заместителю генерального директора — управляющему директору ПАО «ОДК – Сатурн» Виктору Полякову работу над созданием модели планера, процесс изготовления деталей при помощи 3Д-принтера. В помещении с мини-бассейном юные техники устроили показательные выступления разных классов моделей судов.



– Ребята, вы – наше будущее, и мы приложим все усилия для того, чтобы ваши умения и способности были востребованы на родине, – подчеркнул глава региона.



Двум воспитанникам центра, неоднократным победителям соревнований по судомодельному спорту Руслану Скотникову и Евгению Неробову губернатор вручил благодарности и подарки.



Справка



Правительство области ведет целенаправленную работу по созданию условий для технического развития детей и молодежи, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование».



Успешно функционирует детский технопарк «Кванториум» в Рыбинске, готовится к открытию аналогичный в Ярославле. В рамках губернаторского проекта «Школа открытий 76» созданы современные лаборатории в учебных заведениях областного центра, Переславля-Залесского, Углича, Тутаева, Пошехонья и в поселке Некрасовское.



На базе Переславского колледжа им. А. Невского начал работу первый центр цифрового образования «IT-куб», деятельность которого направлена на повышение общего уровня компьютерной грамотности подрастающего поколения, формирование компетенций в сферах программирования, системного администрирования и разработки мобильных приложений.



С нового учебного года планируется запустить первый мобильный технопарк «Кванториум». С его помощью дети из Большесельского, Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Пошехонского районов смогут осваивать аддитивные, робототехнические, аэрокосмические лазерные технологии, основы виртуальной и дополненной реальности.