|14 июня глава региона Дмитрий Миронов проинспектировал ход работ в Рыбинском драматическом театре. Ремонт стартовал в середине мая. На средства, выделенные в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», будет произведена замена полов в зрительном зале и фойе на первом этаже. Частично работы уже выполнены: отремонтирован пол в левой части фойе, начались работы в правой части.
Завершить проект планируется к 1 августа – к открытию 195-го театрального сезона.
Глава региона оценил результаты проделанной работы и пообщался с труппой, которая сейчас репетирует спектакль «Братья Карамазовы».
– Мне рассказали, что билеты на ваши представления трудно достать. Это главный показатель того, что вы профессионально работаете, – отметил Дмитрий Миронов. – И мы будем помогать вашему творчеству, тем более по Указу Президента 2019-й год объявлен Годом театра. Рыбинский театр – один из старейших в России, он должен выглядеть достойно.
Масштабные ремонтные работы в театре начались в 2017 году. За прошедшее время приведены в порядок фасад здания и кровля, обновлено звуковое и световое оборудование. В этом году будет приобретен завес и кресла для зрительного зала.
Ремонтные работы организованы так, чтобы минимизировать неудобства для актеров и зрителей.
Директор театра пригласила губернатора посетить спектакли в новом сезоне.
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