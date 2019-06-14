​14 июня глава региона Дмитрий Миронов проинспектировал ход работ в Рыбинском драматическом театре. Ремонт стартовал в середине мая. На средства, выделенные в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», будет произведена замена полов в зрительном зале и фойе на первом этаже. Частично работы уже выполнены: отремонтирован пол в левой части фойе, начались работы в правой части.



Завершить проект планируется к 1 августа – к открытию 195-го театрального сезона.



Глава региона оценил результаты проделанной работы и пообщался с труппой, которая сейчас репетирует спектакль «Братья Карамазовы».



– Мне рассказали, что билеты на ваши представления трудно достать. Это главный показатель того, что вы профессионально работаете, – отметил Дмитрий Миронов. – И мы будем помогать вашему творчеству, тем более по Указу Президента 2019-й год объявлен Годом театра. Рыбинский театр – один из старейших в России, он должен выглядеть достойно.



Масштабные ремонтные работы в театре начались в 2017 году. За прошедшее время приведены в порядок фасад здания и кровля, обновлено звуковое и световое оборудование. В этом году будет приобретен завес и кресла для зрительного зала.



Ремонтные работы организованы так, чтобы минимизировать неудобства для актеров и зрителей.



Директор театра пригласила губернатора посетить спектакли в новом сезоне.