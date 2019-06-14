|Дмитрий Миронов дал распоряжение изыскать в областном бюджете средства на капитальный ремонт одного из корпусов рабинского детского сада № 94. Глава региона побывал на объекте 14 июня в рамках рабочего визита в городской округ.
Сейчас здание находится в аварийном состоянии: в внутри помещений и на фасаде трещины. 120 воспитанников распределены по другим детским садам.
– Мне докладывали, что микрорайон испытывает острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, около 300 детей числятся в очереди, – сказал Дмитрий Миронов. – Неработающий детсад усугубляет ситуацию. Необходимо как можно быстрее решать вопрос и начать работы. Я отдам распоряжение по выделению финансирования на капитальный ремонт. Но городу придется найти вторую часть средств.
Глава Рыбинска Денис Добряков с таким решением согласился. Он пояснил, что трещины возникли в результате размытия основания грунтовыми водами. В прошлом году администрация города подготовила проектно-сметную документацию на ремонт здания, получено положительное заключение ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА». Стоимость ремонтно-восстановительных работ – около 20 миллионов рублей.
Губернатор поручил заместителю председателя Правительства области – директору департамента финансов Илье Баланину обеспечить финансирование проекта из регионального бюджета уже в этом году. Проведение ремонта Дмитрий Миронов взял под личный контроль.
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