​Дмитрий Миронов дал распоряжение изыскать в областном бюджете средства на капитальный ремонт одного из корпусов рабинского детского сада № 94. Глава региона побывал на объекте 14 июня в рамках рабочего визита в городской округ.



Сейчас здание находится в аварийном состоянии: в внутри помещений и на фасаде трещины. 120 воспитанников распределены по другим детским садам.



– Мне докладывали, что микрорайон испытывает острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, около 300 детей числятся в очереди, – сказал Дмитрий Миронов. – Неработающий детсад усугубляет ситуацию. Необходимо как можно быстрее решать вопрос и начать работы. Я отдам распоряжение по выделению финансирования на капитальный ремонт. Но городу придется найти вторую часть средств.



Глава Рыбинска Денис Добряков с таким решением согласился. Он пояснил, что трещины возникли в результате размытия основания грунтовыми водами. В прошлом году администрация города подготовила проектно-сметную документацию на ремонт здания, получено положительное заключение ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА». Стоимость ремонтно-восстановительных работ – около 20 миллионов рублей.



Губернатор поручил заместителю председателя Правительства области – директору департамента финансов Илье Баланину обеспечить финансирование проекта из регионального бюджета уже в этом году. Проведение ремонта Дмитрий Миронов взял под личный контроль.