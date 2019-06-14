|14 июня губернатор Дмитрий Миронов в рамках рабочей поездки в Рыбинск оценил ход строительства новой школы на улице Тракторной в самом крупном – Заволжском – районе города.
– Знаю, что этот объект люди ждут с нетерпением: с вопросом о строительстве школы ко мне неоднократно обращались местные жители, – сказал Дмитрий Миронов. – Я рад, что процесс, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Этот проект – удачный пример того, как можно планировать процесс обучения и досуга детей. Помимо основных уроков, школьники смогут заниматься спортом, музыкой, танцами. Нам важно предоставить ребятам комфортные условия для получения знаний.
Общая стоимость проекта – более 650 миллионов рублей. При участии главы региона было получено федеральное финансирование в размере 440 миллионов рублей. Остальные средства выделены из областного и местного бюджетов.– В этом районе активно идет индивидуальное жилищное строительство, – рассказал глава городского округа Денис Добряков. – С появлением школы этот процесс станет еще более интенсивным.
В здании, рассчитанном на 786 учащихся, будет 4 этажа. Подрядная организация «Техмонтаж» приступила к строительству 1 марта. Уже выполнены все подготовительные и земляные работы, сделан фундамент. Сейчас специалисты занимаются техническим этажом, подводят теплосети.
Строительство должно быть завершено к 1 сентября 2020 года. Губернатор обратил внимание главы городского округа на важность соблюдения графика и обеспечения качества работ.
– Ваша обязанность – регулярно контролировать ход процесса, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Вы понимаете значимость этого объекта. Срывы недопустимы. Ну, и надеемся, что качество работ позволит школе простоять десятилетия.
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