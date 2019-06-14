​В поликлинике №2 Центральной городской больницы Ярославля продолжают внедрять современные технологии. Здесь уже установлено и настроено компьютерное оборудование для работы с единой государственной информационной системой здравоохранения. Медицинский персонал его активно осваивает.



Доступ к единой системе необходим для того, чтобы врачи могли вести электронную медицинскую карту и пациентам не приходилось ходить с документами из кабинета в кабинет.



Система оформления льготных лекарственных рецептов и электронных листов нетрудоспособности в поликлинике также введена в действие.



– Работа ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Взаимодействие медицинских организаций на основе единой системы позволит вести электронное расписание приема врачей, электронные медицинские карты пациентов, автоматически формировать выгрузку счетов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области, создавать и хранить юридически значимые электронные медицинские документы, взаимодействовать с профильными информационными системами субъектов Российской Федерации.



К 2022 году планируется закупить и ввести в эксплуатацию программно-технические средства, обеспечивающие функционирование региональных защищенных сетей передачи данных, и подключить к ним не менее 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций области. Это обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.



Поликлиника №2 в числе первых начала осваивать новые технологии и в 2016 году приняла участие в пилотном проекте «Бережливая поликлиника». Сейчас здесь реализуется федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.



Для пациентов работают информационное табло, терминал выбора услуг, инфомат с системой самозаписи на прием к врачу, действует электронная очередь в регистратуру. Кроме того, новые технологии позволяют планировать время работы врачей. Запись пациентов осуществляется коллективно из различных кабинетов, что дает возможность сформировать упорядоченный список на каждый день. В результате на 90–95% сокращаются очереди, а нагрузка на персонал распределяется равномерно.