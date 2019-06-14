​В Ярославской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Подрядные организации трудятся на таких участках как Ярославль – Шопша, Туношна – Бурмакино, Ярославль – Углич, Тутаев – Шопша и других. На одних объектах приступили к подготовительным работам, в том числе установке информационных щитов, вырубке растительности в полосе отвода, на других идет фрезерование.



На дорогу Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль подрядчик вышел 3 июня. На участке протяженностью 14 километров, до деревни Шопша, работает компания «ДЭП-57». Стоимость контракта – 213 миллионов рублей.



– Эта дорога не ремонтировалась более 20 лет, – отметил первый заместитель директора ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский. – Здесь интенсивное движение. После завершения работ улучшится качество транспортного сообщения и повысится безопасность.



Согласно проекту, кроме укладки асфальтобетона, здесь запланированы укрепление обочин смесью щебня и крошки, установка пластиковых сигнальных столбиков и дорожных знаков, монтаж барьерного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами.



– Уже отфрезеровали 70 процентов общего объема, на 20 процентов сделан выравнивающий слой асфальта, приступили к укладке нижнего слоя. Сегодня из-за дождя эти работы приостановили, – рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Александр Смирнов. – Если позволит погода, завершить объект планируем через месяц.



За каждым объектом закреплен куратор от «Ярдорслужбы», который в постоянном режиме отслеживает, как выполняются работы. На этом участке, по словам заказчика, все идет по графику, серьезных претензий нет.