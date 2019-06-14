​Дорогие друзья!

Сегодня у нас замечательный повод осознать связь с великой историей нашей страны, испытать гордость за достижения отечественной космонавтики.

16 июня 1963 года Валентина Терешкова открыла дорогу к звездам – состоялся первый полет женщины в космос.

Ее героический старт и вся последующая жизнь миротворца, представлявшего Комитет советских женщин, стали для многих поколений россиян достойным примером для подражания.

Государственный и общественный деятель, она и сегодня продолжает приобщать подрастающее поколение к нравственным и патриотическим ценностям, поддерживает на Ярославской земле многие общественные и культурные инициативы, занимается благотворительностью, участвует в решении актуальных проблем земляков.

Желаю Валентине Владимировне здоровья и неиссякаемой энергии в служении обществу!

Пусть нам всем сопутствует успех в высоких стремлениях, добрых делах и начинаниях!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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