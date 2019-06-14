​Дорогие друзья!



Сегодня у нас замечательный повод осознать связь с великой историей нашей страны, испытать гордость за достижения отечественной космонавтики.



16 июня 1963 года Валентина Терешкова открыла дорогу к звездам – состоялся первый полет женщины в космос.



Ее героический старт и вся последующая жизнь миротворца, представлявшего Комитет советских женщин, стали для многих поколений россиян достойным примером для подражания.



Государственный и общественный деятель, она и сегодня продолжает приобщать подрастающее поколение к нравственным и патриотическим ценностям, поддерживает на Ярославской земле многие общественные и культурные инициативы, занимается благотворительностью, участвует в решении актуальных проблем земляков.



Желаю Валентине Владимировне здоровья и неиссякаемой энергии в служении обществу!



Пусть нам всем сопутствует успех в высоких стремлениях, добрых делах и начинаниях!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов