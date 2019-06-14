​Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Ярославской области!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Ваш вклад в сохранение и укрепление здоровья жителей области трудно переоценить. Подчас вы спасаете жизни, не считаясь со временем и затраченными силами.

Столь необходимый благородный труд немыслим без особой ответственности, высокой квалификации, терпения, самоотдачи и постоянного следования профессиональному долгу. Эти качества всегда отличали специалистов региона.

Здоровье – главная ценность человека и общества. Эффективное решение вопросов в этой сфере, выполнение задач повышения качества и доступности медицинской помощи в Ярославской области – одно из приоритетных  направлений в работе Правительства.

Пусть положительные результаты нашего совместного труда только множатся!

Желаю вам успехов в достижении высоких и гуманных целей. Мира, уюта и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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